Décès de l'acteur noir américain Louis Gossett Jr. à 87 ans

Il est décédé jeudi soir à Los Angeles de causes non précisées, selon sa famille citée par ces médias dont CBS.

L'acteur -- prolifique -- a joué dans plus de 60 films, devenant le troisième acteur noir - après Hattie McDaniel et Sidney Poitier - à remporter un Oscar.

Divorcé de sa troisième femme en 1992, Louis Gossett vivait à Malibu, en Californie. Il est père de deux fils.

Il est né à Brooklyn, New York, le 27 mai 1936, et a fait ses premières armes sur scène dans "Take a Giant Step", qui a été sélectionné comme l'un des dix meilleurs spectacles de Broadway de l'année 1953 par le New York Times.

Il a également joué dans les films "The Deep", "Blue Chips", "Daddy's Little Girls", "Le Temple d'or (Firewalker)" et "Les Dents de la mer 3".

Louis Gossett a par ailleurs été nommé à six reprises pour un Emmy, le prix le plus prestigieux de la télévision, notamment pour son interprétation d'Anwar Sadat dans la série "Sadat", en 1983.

En 2015, il déclarait au magazine Variety, que son rôle dans le téléfilm, celui du dirigeant égyptien qui a fait la paix avec Israël, était son préféré.

"C'était un défi de jouer quelqu'un avec une telle histoire. Son esprit était très proche de celui de Mandela. Il est passé d'un faucon à une colombe", affirmait-il.