Des favelas au musée et à Beyoncé: le funk brésilien en majesté

D'Anitta à Beyoncé, le funk brésilien, sorti des favelas de Rio de Janeiro il y a plus de 20 ans, est devenu un phénomène global et s'affiche désormais dans des expositions - même si chez lui il garde une image sulfureuse.

Mariant hip hop et sons électroniques sur les irrésistibles syncopes de percussions afro-brésiliennes, le funk - à ne pas confondre avec la musique du même nom née aux Etats-Unis, qui eut James Brown pour héraut - a émergé dans les quartiers les plus violents et les plus pauvres de Rio à la fin des années 1990, avant de gagner les autres grandes villes du pays.