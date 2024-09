Disparition du plus vieux fabricant français d'accordéons, Maugein

"Depuis le Covid, c'est fini. On remontait la pente jusqu'en 2019, mais le Covid nous a fait plonger", a-t-il ajouté.

Maugein, labellisée en 2007 entreprise du patrimoine vivant, comptait encore dix salariés, dont le plus ancien avait débuté comme apprenti il y a 39 ans. C'était le dernier fabricant artisanal français d'accordéons dans un marché dominé par les producteurs chinois.

"Notre seul espoir était de parvenir à intégrer le marché chinois, où la croissance et l'intérêt pour l'accordéon sont les plus forts, mais nous n'y sommes pas parvenus. Et ce malgré des participations au Salon international des instruments de musique de Chine, plus grand rendez-vous mondial du secteur", a expliqué Richard Brandao au quotidien régional La Montagne.

Le fabricant a aussi tenté en vain la carte de la diversification, avec la commercialisation d'harmonicas, notamment depuis deux ans.