Dix-neuf festivals de cinéma s'unissent et demandent plus de soutien des pouvoirs publics

L'ALFC a trois objectifs définis pour soutenir ce secteur particulier : représenter les intérêts des festivals auprès des pouvoirs publics et de la profession en Fédération Wallonie-Bruxelles, valoriser les spécificités et rôles des festivals de cinéma dans le paysage culturel et cinématographique de la FWB, et faciliter la mise en commun d'informations, de ressources, de services, de mécanismes en vue de rationaliser certains coûts et faciliter les organisations entre les festivals.

L'association pointe la fragilité des festivals de cinéma dans le sud du pays et la capitale en raison d'une "augmentation généralisée des coûts de production dans un contexte de crise économique et de post-pandémie déjà peu favorable". Elle demande encore que "les aides publiques à nos manifestations" fassent "l'objet d'une grande attention", pointant le rôle des festivals qui programment "des centaines de films inédits" chaque année.