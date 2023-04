Exposition évènement à Paris sur la musique dans les camps nazis

Première exposition d'ampleur sur cette thématique: Le Mémorial de la Shoah à Paris explore toutes les facettes de l'usage de la musique dans les camps nazis, instrument de mise au pas ou souffle de résistance.

"On a à peu près 300 documents et objets qui viennent de Mémoriaux et fonds d'archives du monde entier, ce qui est unique car d'habitude chaque Mémorial fait son exposition avec ses propres sources", décrit à l'AFP Élise Petit, commissaire de l'exposition qui s'ouvre jeudi, jusqu'au 24 février 2024.