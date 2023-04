Festival de Cannes: Michelle Yeoh recevra le prix "Women in Motion"

"Actrice et productrice d'origine malaisienne et de renommée internationale, Michelle Yeoh bouscule les conventions depuis des décennies. En incarnant à l'écran des rôles de femmes complexes et déterminées, elle a contribué à lutter contre les stéréotypes de genre et d'âge dans le cinéma", soulignent les organisateurs dans un communiqué.

L'actrice du James Bond "Demain ne meurt jamais" et de "Tigre et Dragon" a obtenu en mars l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans "Everything Everywhere All At Once".