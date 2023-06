Festival Solidays, 25 ans et des "moments de vérité"

Puis il faut des soutiens dans l'industrie musicale pour le festival. "On a fait une réunion avec trois des plus gros producteurs français et Jean-Jacques Goldman, qui me disent +non, Luc, un festival à Paris, ça ne va pas marcher, mais on peut trouver autre chose+".

"C'est un autre moment de vérité, quand je dis, alors que je n'ai jamais rien fait dans le milieu des festivals, +désolé je ne suis pas d'accord avec vous+".

"Souvent, le compromis raisonnable l'emporte car il y a beaucoup plus de raisons de ne pas faire que de faire, mais il faut savoir être déraisonnable". Jean-Jacques Goldman participe à la première édition de Solidays en 1999 et lance à Luc Barruet: "t'as eu raison de ne pas nous écouter". En 2022, Solidays a explosé son record de fréquentation avec plus de 247.000 festivaliers.

. Emmanuel Macron traduit pour Bono

Outre Goldman, Solidays frappe fort pour sa première année avec The Corrs, groupe irlandais dans les charts à l'époque, le mythe Iggy Pop et Robbie Williams pour son premier festival parisien en solo depuis son échappée du boys band Take That.

"Robbie Williams avait dit +Solidays, je veux le faire+, enfin, pas à moi, car je ne parle pas anglais", confesse Luc Barruet.

Comment, alors, faire le VRP de ses structures auprès des stars internationales? Le responsable a de la ressource. Exemple à la conférence de refinancement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la paludisme à Lyon en 2019. "J'ai demandé au président Emmanuel Macron s'il pouvait m'aider et il a fait l'article de auprès de Bono, il a été super bon de ce que j'ai compris (rires)".

. Ruban rouge de la patrouille de France

Emmanuel Macron n'est jamais venu à Solidays, contrairement à François Hollande, seul président de la République en exercice à l'avoir fait. "Ca semble évident que le président actuel fasse le salon de l'agriculture ou du Bourget, mais pas Solidays, ça me gêne sur le fond", regrette Luc Barruet.

Qui peut se targuer en revanche d'avoir obtenu le passage de la patrouille de France dans le ciel de son festival en 2019? Les pilotes ont même dessiné dans les airs le ruban rouge, symbole de la lutte contre le sida.

"Je ne pensais pas que ça marquerait autant les esprits, mais pour les bénévoles du festival, c'était une reconnaissance de leur travail" conclut Luc Barruet.