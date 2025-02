Fiction ou réalité: Olivier Schoonejans s’est-il inspiré de ses collègues de RTL pour son roman "20 Heures Academy"?

S'il excelle à l'antenne, Olivier Schoonejans se dévoile aujourd’hui sous un autre jour, celui d’écrivain. Pourtant, l’idée d’écrire ne s’est pas imposée naturellement. "Le projet est né il y a cinq ou six ans. J’ai vu ma femme, Anne, qui écrit des histoires jeunesse, et j’ai constaté le plaisir qu’elle y prenait. Je me suis dit : ça doit être chouette à faire".

Un télécrochet pour choisir le présentateur du 20h

Le roman suit Marc Espelette, présentateur vedette du journal télévisé, brutalement évincé par sa chaîne qui souhaite rajeunir son image. Pour lui trouver un successeur, une émission de télé-réalité est mise en place, où dix journalistes s’affrontent chaque semaine sous l'œil du public.

"C’est un mélange entre Pékin Express, Top Chef et Star Academy, mais avec des journalistes. Chaque samedi, le public élimine un candidat. Mais très vite, les producteurs se rendent compte qu’ils ne contrôlent pas tout : ces candidats sont des pros de l’image et savent aussi se mettre en scène. Et au final, ce n’est pas forcément le meilleur journaliste qui gagne, mais celui qui est le plus aimé du public", explique Olivier Schoonejans.

Fiction ou réalité ?

Alors, s’est-il inspiré de ses collègues ? Olivier Schoonejans est catégorique : "Absolument pas. Il n’y a aucun lien avec des personnes existantes. Je voulais éviter qu’on pense que je raconte les coulisses de RTL". Pour cela, il a pris soin d’ajuster ses personnages. "Chaque fois qu’un personnage ressemblait un peu trop à quelqu’un que je connais, je le modifiais".