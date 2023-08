Fiesta Latina fêtera son 20e anniversaire du 1er au 3 septembre

Pour le reste, les organisateurs jouent sur l'effet de surprise, même s'ils ont levé un coin du voile dans leur communiqué de presse. Les visiteurs auront notamment droit à des percussions ambulantes, des cracheurs de feu, un spectacle de capoeira et un grand carnaval.

Par ailleurs, ils pourront se restaurer auprès de 90 foodtrucks et mercadillos ainsi qu'étancher leur soif auprès "des nombreux" bars, selon les informations communiquées.

Le festival ouvrira ses portes le vendredi 1er septembre entre 17h et 01h00, le samedi 2 entre midi et 01h00 et le dimanche 3 entre midi et 22h00.