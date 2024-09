Folklorissimo mettra en lumière les liens entre la Belgique, le Maroc et la Turquie

Le festival des folklores bruxellois, Folklorissimo, mettra l'accent sur les liens qui unissent le Maroc et la Turquie d'une part à la Belgique d'autre part, annoncent les organisateurs lundi dans un communiqué. 2024 marque en effet le 60e anniversaire d'une convention signée entre les Etats portant sur l'arrivée en Belgique de travailleurs marocains et turcs.

Les festivités se déroulent le week-end des 21 et 22 septembre avec en point d'orgue, le dimanche, un cortège BXL'Marbel qui partira du canal pour rejoindre le centre de Bruxelles, avec des arrêts musicaux à l'AB, à la Grand-Place et au Beursschouwburg.

Manneken Pis sera associé à la fête et revêtira différents costumes, marocain et turc, notamment. Les géants Bruegel et des Marolles seront aussi de sortie tout au long de ce Folklorissimo, qui deux jours durant fait la part belle aux folklores bruxellois, et à ses traditions gourmandes. Une course de garçons de café et d'autres animations sont prévues.

Le dimanche sans voiture se tient en outre le 22 septembre cette année.