Gaëtan Roussel, le chanteur de Louise Attaque dévoile les secrets de son nouvel album: "C'est ce mélange qui fait qu'on avance"

Alors soit ce sont des personnes que j'ai pu croiser ici et là et avec qui je me suis dit que ça vaudrait le coup de tenter l'aventure le temps d'une chanson. Soit ce sont des gens que j'avais envie de rencontrer comme Soprano, des gens qui, à priori, sont d'un univers musical différent du mien. Et justement, c'est ce qui m'intéresse.

Ce sont des rencontres que j'ai eu la chance de faire ou des rencontres que j'avais envie de faire et que j'ai eu la chance de faire à travers ce disque. En fait, ce disque, je l'ai commencé sans le savoir il y a une dizaine d'années, puisque sur chacun de mes albums solo, j'ai toujours glissé un ou deux duos. Donc je les ai réunis et j'en ai rajouté d'autres pour continuer l'aventure.

Non, parce que j'ai pris le temps de le construire. Donc, à chaque fois, il fallait prendre un peu de temps. Avec Soprano par exemple, ce n'est pas du tout qu'il ne voulait pas au départ. C'est que les agendas étaient compliqués. On a fini par retrouver un moment dans le sud de la France, donc j'ai été plutôt chanceux sur ce terrain-là.

L'idée de l'appeler Éclect!que, c'était justement de se promener ici et là et de faire se côtoyer des choses qui, a priori, n'avaient pas de raison de se côtoyer et qui deviennent une chanson.

Alors il y a notamment ce nouveau single qui s'appelle "Le sais-tu ?", avec une jeune chanteuse qui s'appelle Marguerite Thiam. Comment est-ce que vous êtes venue à elle ?

Comment je suis arrivée à Marguerite ? Parce que j'aime beaucoup son disque, on partage la même productrice de spectacle. Donc la rencontre s'est faite. Une chanson, quelques mots, une mélodie. Voir si ça la tentait de venir partager un petit moment. J'essaye d'être curieux. Ça fait partie de mon métier, d'écouter de la musique et voilà. Et dans ce disque-là, de lancer des invitations.

Comment ça se passe avec les jeunes artistes ? Vous êtes une référence dans le monde de la musique en France.

Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce sont des moments où on se retrouve à essayer de construire quelque chose ensemble. Ce ne sont pas des chansons que je pourrais vraiment en fait chanter de mon côté et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ce mélange qui fait qu'on avance.

Vous dites qu"il y a derrière chaque chanson une histoire". Et derrière ce duo avec Isabelle Adjani, qu'est-ce qu'il y a comme histoire ?

C'est une histoire et une relation d'abord épistolaire, parce qu'on n'a pas eu la chance d'être en studio en même temps avec Isabelle Adjani. Donc on s'est rencontrés alors que la chanson était faite, on s'est envoyé des messages avant pour apprendre à se connaître, savoir ce qu'on ressentait sur cette chanson. Et puis on s'est rencontrés après, plutôt sur des plateaux, puis après ailleurs pour défendre cette chanson. C'est un bonheur de partager ce moment, d'écrire un texte pour elle, de chanter avec elle.

J'aime son travail, j'aime son regard sur les choses, sur la société et ses choix depuis très longtemps. Et puis heureux de participer au fait qu'elle revienne à la musique. Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas chanté, donc je suis ravi pour tout ça d'avoir pu partager avec elle.

Louise Attaque fêtera ses 30 ans avec notamment un concert aux Francofolies de Spa le 21 juillet. Et cette chanson "Je t'emmène aux vents", cette chanson de 1957 qui reste un hymne. Qu'est-ce qui fait le sel de cette chanson et le succès de cette chanson ?

Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une chance de l'avoir avec nous. Que quand on la chante comme quand on chante les chansons du premier disque de Louise Attaque et qu'on chante aussi les chansons qu'on a fait il y a quelques jours, c'est-à-dire, par exemple celles du dernier album, les unes éclairent les autres, donc ça fait plaisir de mélanger tout ça.

Et pour parler de génération, on voit qu'au concert, il y a des générations qui se mélangent et ça, ça nous fait extrêmement plaisir. Cette chanson, quand on l'a chantée d'abord, avant même de l'enregistrer, on a chanté dans des endroits, dans les bistrots, ici et là, et c'était déjà notre copine. C'est tout le monde dans ces moments. Une chanson comme ça, c'était celle-là pour nous.

Plus de 25 ans après, la chanter ça ne vous lasse pas, ça ne vous use pas ?

Pas du tout. À chaque fois que nous sommes repartis en tournée avec mes camarades de Louise Attaque, on est reparti avec ce qu'on avait déjà fait. Cette chanson fait partie et ce qu'on venait proposer, qu'on avait fait un tout petit peu avant.

Donc, à ce stade de notre trajectoire, on n'est jamais reparti en tournée avec juste des chansons qu'on avait faites il y a longtemps. Nous, on repart avec l'envie de chanter les nouvelles et les anciennes tout autant. Pour l'instant, les unes aident les autres, on n'a pas de soucis de lassitude.

Vous serez aux Francos de Spa le 21 juillet avec Louise Attaque. Et puis il y a votre album éclectique qui ressort demain en version deluxe. Merci beaucoup.