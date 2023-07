Grégoire Maret, parrain de la 21e édition du Dinant Jazz Festival

"La programmation de cette 21e édition a été réalisée en collaboration avec Grégoire Maret, fils spirituel de Toots Thielemans, qui s'est réellement impliqué dans le projet", explique le directeur du festival, Jean-Claude Laloux.

Des artistes connus mondialement seront présents cette année. "On aura notamment le chanteur Frank McComb. Si on ferme les yeux, on a l'impression d'entendre Stevie Wonder. On aura aussi le bassiste Richard Bona, le célèbre pianiste Kenny Barron ou encore Chris Potter, l'un des meilleurs saxophonistes au monde", précise l'organisateur.