"Il s’est passé un truc avec elle": pour Christophe Licata, cette ancienne Miss Belgique a été un vrai coup de cœur

Parmi les nombreux partenaires qu’a accompagnés Christophe Licata dans Danse avec les stars, l’un des liens les plus marquants reste celui qu’il a tissé avec Tatiana Silva. Dans son livre "Révélation(s) : 13 saisons, et après ?", le danseur revient sur cette collaboration exceptionnelle, qu’il décrit comme unique.

Un lien unique créé sur le parquet

Licata a toujours refusé de hiérarchiser ses collaborations dans Danse avec les stars, précisant qu’il a vécu "une expérience extraordinaire" avec chacune de ses partenaires. Pourtant, lorsqu’il évoque Tatiana Silva, une affection particulière transparaît : "J’ai vécu une expérience extraordinaire avec elle".

"Elle est belle, mais encore plus belle à l’intérieur. C’est vous dire", lâche-t-il. Une complicité rare qui a marqué l'esprit du danseur, pourtant habitué à partager la piste avec différentes célébrités au fil des saisons.

Elle partait de rien, elle avait du mal à faire confiance

Si leur relation dépasse aujourd’hui le simple cadre de la danse, c’est aussi parce que leur aventure a été marquée par une incroyable évolution. Tatiana Silva, alors novice en danse de salon, a dû apprendre à lâcher prise et à faire confiance à son partenaire. "Elle partait de rien, elle avait du mal à se laisser guider et à faire confiance. Et à la fin, on arrivait à se parler en dansant", se souvient le danseur. Pour lui, cette transformation est l’une des plus belles qu’il ait vues en treize saisons de l’émission. "C’était assez bluffant", ajoute-t-il.

Alors que le danseur s’apprête à repartir pour une nouvelle saison, une question se pose : retrouvera-t-il avec Mayane une alchimie aussi forte qu’avec Tatiana Silva ?