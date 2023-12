Jack Lang reconduit pour un 4e mandat à la tête de l'Institut du monde arabe

"Notre ambition est de faire de l'Ima le plus important musée d'art moderne et contemporain arabe en Occident, tout en restant fidèle à sa mission première de découverte de l'histoire, de la langue et de la culture arabes", a expliqué à l'AFP M. Lang, qui a marqué la France des années 80 comme ministre de la Culture.

Seulement "deux autres institutions ont des fonds plus importants que les nôtres: le Mathaf à Doha et le Sharjah aux Émirats arabes unis", a souligné Nathalie Bondil, directrice du département du musée et des expositions de l'Institut.

La métamorphose annoncée, qui passera sans doute par une "extension" du musée, devrait être complétée par "des ateliers et des cours sur l'art moderne et contemporain arabes", selon M. Lang, qui souhaite également multiplier "les itinérances" des expositions temporaires et des oeuvres "en France et à l'international".

Pour ce faire, l'Ima, qui dépend du Quai d'Orsay, a bénéficié d'une subvention exceptionnelle de six millions d'euros sur trois ans de la part du ministère de la Culture.