La finale du concours Reine Elisabeth débute ce soir, avec un seul européen en lice

Après une semaine d'isolement, les douze finalistes du Concours Reine Elisabeth de violon reviennent à Bozar dès ce lundi pour interpréter l'œuvre imposée et un concerto de leur choix. Fait remarquable, un seul participant vient d'Europe, d'Ukraine précisément. Pas de présence belge en finale donc: Pauline van der Rest, Bruxelloise de 19 ans, n'a pas été sélectionnée au terme de la demi-finale, au contraire d'Hana Chang (USA), Dayoon You (Corée du Sud), Ruslan Talas (Kazakhstan), SongHa Choi (Corée du Sud), Kevin Zhu (USA), Dmytro Udovychenko (Ukraine), Joshua Brown (USA), Karen Su (USA), Anna Im (Corée du Sud), Julian Rhee (USA), Elli Choi (USA) et Minami Yoshida (Japon).

Six Américains, trois Coréens, un Japonais, un Kazakh et un Ukrainien, donc, se sont préparés toute la semaine dernière à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth de Waterloo, où ils ont pu appréhender et répéter l'œuvre inédite et imposée de cette année, "Variations litaniques" du compositeur français Thierry Escaich.

L'isolement à Waterloo l'est au sens strict du terme, sans aucun contact avec le monde extérieur, pas même par le biais d'un GSM ou d'Internet. Les finalistes peuvent toutefois passer du temps ensemble, par exemple en mangeant ou en se baladant.