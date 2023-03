La FWB met les langues régionales de Wallonie à l'honneur dans un album jeunesse

Cinq langues régionales de Wallonie seront mises à l'honneur dans un album jeunesse illustré de la collection de la Fédération Wallonie-Bruxelles "Lès bab'lutes", annonce lundi le Service général des Lettres et du Livre de la FWB dans un communiqué. L'ouvrage sortira fin de semaine à la Foire du Livre de Bruxelles, avant d'être disponible sur commande.

Intitulé "Drôles de Biètes" et né d'une collaboration avec la maison d'édition Noir Dessin Production, l'album met en scène un groupe d'animaux devenus réfugiés climatiques.

D'abord conçu et rédigé en langue picarde par Christelle Lemaire et illustré par Caroline Lemaire, il a ensuite été adapté en quatre parlers wallons: en wallon du pays de Bastogne (par Michel Francard), en wallon de Charleroi (par Jean-Luc Fauconnier), en wallon de Liège (par Paul-Henri Thomsin) et en wallon de Namur (par Anne-Marie François).