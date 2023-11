La Monnaie obtient une récompense internationale pour son programme social

'Un pont entre deux monde' s'adresse à tous ceux que la vie a fragilisés socialement, économiquement ou médicalement, détaille La Monnaie sur son site internet. L'objectif de (re)créer des liens sociaux et de donner accès à chacun à la culture, à la musique et à l'opéra. Des activités sont proposées tout au long de la saison.

"Je suis chanceuse d'avoir autant de bienveillance et un si grand soutien de la part des gens qui m'entourent. Chaque jour, je constate que l'accès à la musique, au chant et à l'opéra a un impact positif sur la vie des personnes en situation de vulnérabilité. Non seulement les ateliers de chant choral leur permettent d'oublier leurs soucis pour un court instant en s'abandonnant à la beauté de la musique, mais ils remettent aussi certaines personnes sur le droit chemin", a souligné Mirjam Zomersztajn, responsable du programme, dans son discours de remerciement.