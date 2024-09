La Museum Night Fever revient dans 28 musées bruxellois mi-octobre

La Museum Night Fever 2024, 17e édition de la nuit des musées bruxellois, aura lieu le 19 octobre dès 19h00 dans 28 musées de la capitale. Des artistes émergents et des collectifs d'artistes animeront les collections des musées à travers leurs œuvres et performances. L'événement se terminera à 01h00.

"Des années folles à l'écologie et aux thèmes géopolitiques, en passant par les danseurs en fauteuil roulant, le "drawing karaoke", les opéras et la dégustation de bières, chaque musée organisera une fête unique et bien pensée", promettent les organisateurs.

L'événement visera les jeunes grâce à une "programmation diversifiée, des afterparties et un prix accessible". Les talents émergents bruxellois, tels que des étudiants d'écoles d'art, des collectifs et des associations culturelles, se verront en outre offrir une scène dans un cadre unique.