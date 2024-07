La musique metal vit son âge d'or

"C'est vertigineux", savoure pour l'AFP Marina Viotti, mezzo-soprano franco-suisse de 38 ans, encore sur son petit nuage lundi après sa performance de vendredi soir devant plus d'un milliard de téléspectateurs. Cette figure du chant lyrique est programmée à la Scala de Milan ou à l'Opéra de Paris et est passée dans une autre vie par deux groupes metal, Lost Legacy et Soulmaker.

"C'est fou, une très belle surprise, une bonne nouvelle et une première mondiale pour le metal mais c'est vrai qu'en ce moment, on vit un âge d'or pour le metal", souligne pour l'AFP Corentin Charbonnier, docteur en anthropologie, chercheur français sur la musique metal.

Il y a eu Kiss et son glam metal, avec "I was made for lovin' you", tube de 1979. La ballade "Nothing else matters" a permis à Metallica, issu du thrash metal, branche extrême de la famille, de passer sur les radios à grande écoute en 1991. Puis est venu le nu metal - prononcer "new" à l'anglaise -, aux accents rap, avec Limp Bizkit, tête d'affiche du festival Woodstock en 1999.

- "Créer des ponts" -

Mais, aujourd'hui, comme le note Corentin Charbonnier, la tendance semble plus profonde, à l'image d'un pays comme la France, longtemps sourd aux sirènes du metal. "Des institutions" comme la Philharmonie de Paris "s'ouvrent au metal" et un gros festival français comme le Hellfest (à Clisson - ouest de la France) joue à fond le registre de "porte d'entrée du grand public pour le metal". Metallica vient d'y jouer pour la seconde fois en trois ans.

"Ce qui est intéressant dans le renouveau actuel de la culture metal, c'est que certains veulent être reconnus et d'autres veulent rester dans l'ombre, dans la contre-culture", décortique encore cet expert.

"C'est la question que certains se posent, ce risque qu'on prendrait de perdre l'essence de cette musique. Mais, à mes yeux, on doit aller dans le sens de l'union, rassembler, partager, créer des ponts", insiste Marina Viotti.

La courbe de la démocratisation du genre est exponentielle: entre vendredi soir et la mi-journée de samedi, les écoutes de Gojira ont bondi de 106% en France et de 80% dans le monde entier, a indiqué à l'AFP la plateforme Spotify, leader du marché international du streaming musical. Une progression amplifiée entre samedi après-midi et dimanche en milieu de journée, avec +282% en France et +129% dans le monde sur cette plateforme.