La parade de la Pride d'Anvers sera retransmise en direct pour lutter contre l'homophobie

La marche des fiertés anversoise pourra ainsi être suivie en direct sur Proximus Pickx et ATV, mais aussi les plateformes de différentes chaînes et journaux flamands (GoPlay, OUTtv, VTM GO, VRT MAX, Gazet van Antwerpen, Het Laatse Nieuws et De Morgen).

"De cette manière, elle sera visible dans toute la Flandre" et en Belgique, s'enthousiasme M. van Praet. "La droitisation et le mouvement anti-LGBTQI+ se répandent en Europe, pas seulement à ses abords ou dans des pays lointains mais aussi chez nous. Durant la campagne électorale (pour les scrutins du 9 juin, NDLR), des mots durs ont été employés pour se référer à notre communauté. Nous voulons tracer une ligne, dire que cela s'arrête ici."