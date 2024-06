La poignante histoire de "Papa Jake", vétéran américain débarqué en Normandie et star de TikTok: "Je suis le dernier"

Un souvenir intact

Jake Larson a 21 ans lorsqu'il débarque sur la plage d'Omaha Beach avec 34 kilos sur le dos. "À un moment, je sens quelqu'un sur ma gauche. Alors j'ai crié 'Hé gars, est-ce que tu as une allumette ?' Je n'ai pas eu de réponse", se souvient-il. "Alors je me suis retourné. Il y avait un gars couché. Mais il n'y avait plus de tête sous le casque. J'ai entendu l'âme de cet homme me dire 'Lève-toi et cours maintenant. C'est ce que j'ai fait. J'ai traversé tout le champ de mines, où tant de soldats ont été tués. J'ai survécu à six batailles sans une égratignure. Ces hommes ont donné leur vie pour moi."

Jake reçoit régulièrement des milliers de messages de remerciements. "C'est ce qui me fait tenir" , conclut dit ce héros de la Seconde guerre mondiale.