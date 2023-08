La science au service du patrimoine belge: l'IRPA fête ses 75 ans

L'Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) fête cette année son 75e anniversaire. A cette occasion, une visite exceptionnelle et un magazine illustré sont prévus pour présenter le travail des experts et expertes de l'IRPA dédié au service du patrimoine de la Belgique, annonce mardi l'Institut.

A l'IRPA, historiens de l'art, photographes, chimistes, physiciens et restaurateurs se consacrent à l'inventaire, l'étude scientifique et la conservation des œuvres d'art. Avec ses neuf laboratoires et autant d'ateliers de conservation-restauration, les experts de l'IRPA ont parcouru la Belgique pour réaliser l'inventaire de son patrimoine, étudier les problématiques liées à sa conservation et réaliser des recherches aujourd'hui publiées dans des revues scientifiques de renoms.

Un magazine hors-série, publié à l'occasion des 75 ans de l'Institut et s'adressant à tout un chacun, retrace désormais l'histoire de l'Institut.