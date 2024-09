La société qui exploite les libraires Filigranes cherche des projets de reprise

Situées à Etterbeek, Ixelles et Knokke, les libraires Filigranes rencontrent des difficultés structurelles liées à la crise du secteur du livre. La restructuration de l'entreprise n'a pas non plus permis de rétablir l'équilibre financier à cause de marges faibles et de l'augmentation des coûts entre autres. Les pertes ont dépassé le million d'euros l'an dernier.

L'entreprise fait également part de problèmes de mobilité depuis que l'accès à la librairie principale d'Etterbeek est devenu plus compliqué. Celle-ci envisage de déménager dans un nouveau lieu dans la capitale.