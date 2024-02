La staurothèque de Marbais, premier objet inscrit "bien d'intérêt patrimonial" en FWB

La staurothèque de Marbais, un coffret-reliquaire contenant un fragment de la croix du Christ, est le premier objet à être inscrit sur la liste des "biens d'intérêt patrimonial" en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette nouvelle catégorie, créée en 2023, rassemble des œuvres d'art et objets présentant un intérêt remarquable.

Cette liste a été créée en parallèle de la catégorie "trésors" afin d'offrir de la visibilité et des mesures de protection à des objets qui, "bien que moins extraordinaires, sont d'un grand intérêt scientifique, historique, artistique ou ethnographique pour la Fédération Wallonie-Bruxelles".

Ornée d'une scène de calvaires et de sept médaillons, cette pièce remarquable sur le plan du style et de l'exécution est donc un témoignage précieux de l'influence des Croisades sur le développement d'un culte de la Croix dans nos régions. "Elle atteste également des types de décors orfévrés qui sont pratiqués chez nous à la fin du Moyen Âge, une époque dont quelques œuvres orfévrées de très haut niveau sont conservées, mais peu sont véritablement locales comme celle-ci", précise la Fédération Wallonie-Bruxelles. Chaque premier dimanche de mai, lors du Tour de Sainte-Croix, la relique et son coffret participent à la procession sur un parcours long de 26km.

Les biens inscrits ne peuvent être vendus sans que la Fédération Wallonie-Bruxelles n'ait été en mesure de les acheter en priorité. Ils sont repris dans l'inventaire en ligne de la FWB et peuvent faire l'objet de subventions pour leur restauration. Toute modification apportée aux biens inscrits (situation juridique, localisation, état de conservation...) doit être signalée.