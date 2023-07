La Stib renforce son offre de transports pour les concerts de The Weeknd

L'offre de transports en commun bruxellois vers et depuis le stade Roi Baudouin sera renforcée les mardi 11 et mercredi 12 juillet à l'occasion du concert de The Weeknd, a annoncé jeudi la Stib par voie de communiqué.

Face à l'affluence attendue dans les travées du stade bruxellois, la Stib va proposer des métros et trams supplémentaires durant les soirées des 11 et 12 juillet. La ligne de métro 2 sera ainsi prolongée jusqu'à la station Roi Baudouin afin de proposer un métro toutes les cinq minutes vers le plateau du Heysel. Six rames de métro seront en attente afin de pouvoir offrir des voyages supplémentaires sur les lignes 1/5 et 2/6 si nécessaire.

La station Roi Baudouin sera fermée à 21h00. Il sera recommandé aux voyageurs de descendre aux stations Houba-Brugmann (pour les détenteurs de tickets jaunes, gris et rouges) et Heysel (pour les tickets bleus et verts).