L'angoissant "Five Nights at Freddy's" conquiert le box-office nord-américain

Le long-métrage, inspiré d'un jeu vidéo, met en scène des mascottes animatroniques hantées qui cherchent à tuer un agent de sécurité de nuit, interprété par Josh Hutcherson, et sa petite soeur dans une ancienne pizzeria avec des jeux d'arcade abandonnée.

Le film d'horreur "Five Nights at Freddy's" a créé la surprise en détrônant la superstar de la pop Taylor Swift à la tête du box-office nord-américain, selon les chiffres publiés dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Pour sa sortie, qui coïncide avec le week-end pré-Halloween, le film a engrangé 78 millions de dollars de recettes, un démarrage "fantastique", selon le spécialiste David Gross de FranchiseRe.

"Five Nights at Freddy's" se hisse ainsi dans le top 5 des meilleures sorties pour un film horrifique aux Etats-Unis après les films de la saga "Ca" tiré du roman de Stephen King. Et ce, même si les critiques sont "mauvaises", d'après M. Gross.

Le film-concert de la chanteuse Taylor Swift "The Eras Tour" qui comprend des scènes tournées lors de trois concerts différents, se positionne loin derrière, en deuxième place, avec 14,7 millions de dollars.