Laurie Peret, le stand-up musical "de meuf à meuf" mais pas que

Elle s'est fait connaître en 2018 avec un sketch trash sur l'accouchement. Six ans plus tard, la renommée en plus, Laurie Peret est de retour sur scène avec un spectacle chanté, toujours aussi cru, de "meuf à meuf" mais pas que.

D'emblée, elle met les choses au clair. "À bientôt quelque part", son spectacle qui se joue depuis mi-janvier à Paris, avant une tournée partout en France en avril, est interdit aux "enfants".