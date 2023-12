Le chant lyrique italien intègre le patrimoine de l'Unesco

De Scarlatti à Verdi en passant par Monteverdi, les grands airs d'opéra italiens sont chantés dans le monde entier, embellis par des interprétations célèbres comme celle du ténor Luciano Pavarotti.

"Transmise oralement entre un maestro et un élève, cette pratique favorise la cohésion collective et la mémoire socioculturelle. C'est un moyen d'expression libre et de dialogue intergénérationnel, sa valeur culturelle est reconnue au niveau national et international", estime l'Unesco.