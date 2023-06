Le chanteur du "Rital", Claude Barzotti, est décédé

L'auteur-compositeur à la voix légèrement éraillée "est mort à 69 ans dans son lit, entouré de ses deux filles", à Court-Saint-Etienne, entre Bruxelles et Charleroi, en Belgique, a déclaré à l'AFP son manager et chef d'orchestre, Laurent Comtat.

"Barzotti préférait qu'on le qualifie de chanteur d'émotion plutôt que romantique. C'était un écorché vif, un vrai sensible, qui a bu pour lutter contre son trac", a-t-il précisé.

Malade, Barzotti avait arrêté sa carrière en 2020, et est mort des suites d'un cancer du pancréas.

"Je suis rital et je le reste / Et dans le verbe et dans le geste / Vos saisons sont devenues miennes / Mais ma musique est italienne", chantait Barzotti dans son plus grand tube, "Le Rital" (1983).