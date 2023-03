Le contemporain Johan Van Mullem bouscule la collection d'art ancien des Musées royaux

Couleurs vives au bout du pinceau et trait inspiré, l'artiste belge contemporain Johan Van Mullem bousculera la collection d'art ancien des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) dès vendredi et jusqu'au 23 juillet. Dans l'exposition "For Love's S(n)ake", à découvrir au musée Old Masters, il délaisse les visages tourmentés pour un retour à la nature.