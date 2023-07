Le Dour Festival souffle ses 33 bougies du 12 au 16 juillet

La 33e édition du Dour Festival ouvrira ses portes le mercredi 12 juillet et s'étendra cette année sur cinq journées jusqu'au 16 juillet. Parmi les 250 groupes et artistes annoncés, des dizaines feront leurs débuts sur les huit scènes que compte le site de 170 hectares situés autour des éoliennes de Dour-Quiévrain.

L'organisation annonce "trois festivals en un". Le public pourra ainsi apprécier "le meilleur line-up électronique" de l'histoire du festival avec, entre autres, Aphex Twin, Paul Kalkbrenner, Peggy Gou et Rezz. La programmation hip-hop et rap francophone sera portée par Damso, Lomepal et Orelsan alors que l'affiche indie comprend, notamment, dEUS ou encore Phoenix.

Nouveauté de l'année, "le Garage", marque le retour d'une scène dédiée au rock, metal, sludge et à la cold wave. Seules trois scènes seront ouvertes dès le 12 juillet, avant l'ouverture complète le 13 juillet.