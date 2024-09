Le festival de Toronto déprogramme "Russians at War" après des "menaces"

Depuis sa présentation à la Mostra de Venise, ce film d'une réalisatrice russo-canadienne donnant la parole à des soldats russes s'est attiré les foudres de personnalités culturelles et politiques ukrainiennes qui y voient de la "propagande russe".

L'avant-première nord-américaine de "Russians at War" n'aura pas lieu vendredi au Festival international du film de Toronto après la déprogrammation, en raison de "menaces", de ce documentaire traitant de l'invasion de l'Ukraine par Moscou et qui fait polémique.

Dans un pays qui compte la deuxième plus importante diaspora ukrainienne au monde avec 1,3 million de personnes, des manifestants s'étaient rassemblés mardi dans les rues de Toronto pour demander l'annulation des trois projections prévues durant le festival.

Les organisateurs avaient d'abord réagi en disant maintenir les projections fixées à vendredi, samedi et dimanche, avant de faire volte-face jeudi à cause de "l'existence de menaces significatives pour les opérations du festival et la sécurité du public".

Des informations font état d'"une activité potentielle dans les prochains jours qui pose un risque significatif", ont-ils déclaré dans un communiqué, ajoutant que la suspension des projections était "une décision sans précédent" pour le festival.