Le Festival du film de Gand présente un "programme audacieux" pour sa 51e édition

Le festival gantois s'ouvrira avec le film "Small Things Like These", du réalisateur belge Tim Mielants. Les programmateurs ont en outre sélectionné 95 longs-métrages et 29 courts-métrages parmi plus de 1.500 films soumis spontanément, ainsi que des films repérés aux festivals de cinéma de Berlin, Cannes, Locarno, Telluride et Toronto, entre autres.

"Les personnes qui suivent notre programmation depuis quelques années savent que nous offrons toujours un bon mélange entre les grands noms et les plus petits", souligne M. De Witte. "Les grands noms seront évidemment présents. Cela inclut non seulement le film d'ouverture de la Berlinale, mais aussi la Palme d'Or de Cannes, 'Anora' de Sean Baker, et les lions d'Or et d'Argent du Festival de Venise : 'The Room Next Door' de Pedro Almodóvar et 'Vermiglio' de Maura Delpero."