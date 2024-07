Le festival Esperanzah! de retour en force les 26, 27 et 28 juillet à Floreffe

Le festival Esperanzah! revient plus fort que jamais les 26, 27 et 28 juillet à l'abbaye de Floreffe, dans la province de Namur, après une édition 2023 en demi-teinte. Au programme: sept nouvelles scènes aux identités distinctes accessibles à toutes et tous.

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs et organisatrices ont décidé de miser sur sept scènes immersives aux identités distinctes. Parmi ces nouvelles scènes, la principale, "Le Jardin", accueillera entre autres Zaho de Sagazan, Lucky Love et MC Solaar. La scène internationale "Nova" rassemblera les fans de la chanteuse Eloi. "La Turbine", à l'atmosphère industrielle, accueillera quant à elle celles et ceux qui aiment taper du pied. Le DJ hard techno Berdy est à l'affiche, à l'instar de Matho, Koma, Gomar et BB Fat.

"À la croisée des chemins, le festival Esperanzah! vit cette année une transformation profonde. (...) Le festival doit évoluer vers une plus grande résilience face aux facteurs externes pouvant avoir un impact sur la viabilité du projet", a expliqué l'organisation dans un communiqué. Celle-ci avait lancé, en décembre 2023, une coopérative baptisée "Zah!" et un "appel à capital citoyen" afin de rassembler 300.000 euros. Pour l'heure, 165.000 euros ont déjà été récoltés.

Le festival, accessible à toutes et tous, quel que soit l'âge, mettra comme de coutume l'économie sociale et le développement durable à l'honneur par le biais de multiples actions et projets (culture, économie et consommation, environnement, patrimoine et tourisme...).