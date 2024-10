Le festival international de la magie de retour à Liège

Après l'édition 2023 au Théâtre du Trocadéro de Liège, qui avait fait salle comble, le festival international de la magie de Liège revient, le 30 novembre, au hall omnisports de Grivegnée. À nouveau, les organisateurs entendent surprendre le public en programmant des artistes reconnus sur la scène internationale pratiquant différentes facettes de la magie.

Sont ainsi à l'affiche Klek Entós, apparu dans les émissions "La France a un incroyable talent" et "America's Got Talent", qui joue avec les peurs les plus intimes au travers d'expériences à la limite du paranormal ; le jeune illusionniste Alfredo Lorenzo qui surprend par ses performances alliant créativité, technique et innovation ou encore le mentaliste Gregory Del Rio connu pour ses prestations étonnantes alliant réel et imaginaire. S'y produira également Martyn Charby, cette artiste multi-instrumentiste capable de changer de tenue en un clin d'œil entre chaque instrument, tandis que Laëtitia Malecki animera la soirée en puisant dans son riche répertoire musical.