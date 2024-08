Le festival Théâtres Nomades a attiré plus de 20.000 spectateurs

Pendant quatre jours, les spectateurs ont pu regarder des spectacles de clowns, circassiens, marionnettistes et autres conteurs. Des artistes de plus de 35 compagnies belges ou internationales étaient présents pour proposer une programmation "éclectique et engagée".

Rassemblés sous le nom "ALF Summer Circle", des ateliers artistiques et créatifs étaient également organisés au sein du festival par le réseau belge de la Fondation Anna Lindh.

Le festival, organisé chaque année, est gratuit.