Le groupe Oasis ajoute trois dates à sa tournée en 2025

En plus des concerts déjà annoncés, les frères Gallagher joueront le 16 juillet à Manchester, le 30 juillet au stade de Wembley à Londres et le 12 août à Édimbourg.

Le concert de Manchester, la ville natale des frères Gallagher, ne proposera pas de places en-dessous de 148,50 livres (176,44 euros) et seulement en fosse, avec d'autres offres VIP plus coûteuses.

Les places assises les plus abordables oscillent autour de 75 livres (89 euros) pour assister aux concerts de Londres, Édimbourg et Cardiff, selon le promoteur SJM Concerts, et autour de 150 livres (178 euros) pour des places debout dans la fosse.

Le groupe a d'ores et déjà annoncé qu'il ne serait possible d'acheter que quatre places par personnes.

Oasis fête jeudi les 30 ans de l'album "Definitely Maybe", qui a lancé le groupe, avec Liam Gallagher pour chanteur et son frère Noel pour guitariste et compositeur. "Vous ne pouvez choisir que trois titres de l'album... Quels sont-ils?", a demandé à ses fans le groupe sur X.

Après des années de chamailleries, une énième altercation à l'été 2009 dans les loges, avec guitare cassée à la clé, au festival Rock en Seine près de Paris, avait abouti à la séparation du groupe formé en 1991 à Manchester.

Leur réconciliation, ont-il assuré mardi, arrive à la suite "d'une prise de conscience graduelle que c'est le bon moment".