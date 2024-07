Le groupe The Smile annule sa tournée et son concert au Pukkelpop

Le groupe The Smile, le projet parallèle des musiciens de Radiohead Thom Yorke et Jonny Greenwood, a annulé sa tournée, a-t-il annoncé sur Instagram. Celui-ci devait se produire au Pukkelpop le 18 août.

Le groupe britannique a annoncé via Instagram que le guitariste était tombé gravement malade. Il a été admis d'urgence à l'hôpital et a également été, pendant un certain temps, aux soins intensifs en raison d'une infection.

"Heureusement, il est hors de danger et rentrera bientôt chez lui", a-t-il ajouté. "L'équipe médicale nous a demandé d'annuler tous nos engagements pour qu'il ait le temps de se rétablir complètement. Par conséquent, la tournée européenne de The Smile a été annulée."