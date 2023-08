Le guitariste canadien Robbie Robertson, de The Band, est mort à 80 ans

Collaborateur de Bob Dylan, Robertson a écrit les morceaux les plus connus de son groupe The Band, actif de la fin des années 1960 au milieu de la décennie suivante: "The Weight", "The Night They Drove Ol' Dixie Down" et "Up On Cripple Creek."

Le guitariste canadien Robbie Robertson, fondateur du groupe de folk et de rock américano-canadien The Band, est décédé mercredi à l'âge de 80 ans, a annoncé son manageur au magazine Variety.

Ce guitariste et compositeur fonde alors dans les années 1960 un groupe -- qu'il finira par baptiser The Band -- avec Levon Helm au chant et à la batterie, Garth Hudson aux claviers et au saxophone, Richard Manuel au piano, à la batterie et au chant et Rick Danko à la basse.

Hudson est le dernier survivant du groupe, qui collabora en force avec Dylan notamment sur l'album "Blonde on Blonde".

Groupe typique du folk et du rock aux Etats-Unis dans les années 1960-1970, The Band laisse des morceaux d'anthologie comme "The Weight", mélange de folk, de country et de gospel, évoquant les grands espaces sauvages et le sud du pays.