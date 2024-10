Le jeu vidéo Baldur's Gate 3 plébiscité lors des Belgian Game Awards

Meilleur scénario, meilleure bande-son, meilleur game design, prix du public et jeu vidéo de l'année : "Baldur's Gate 3" a tout simplement raflé l'ensemble des trophées dans les catégories dans lesquelles le jeu était nommé. Déjà consacré jeu de l'année lors de la cérémonie internationale des Game Awards et lors des BAFTA, en Angleterre, le titre phare de Larian Studios obtient désormais la plus grande récompense nationale. "Le jeu est resté fidèle à l'ADN du studio tout en s'appuyant sur une licence impressionnante", a justifié le jury des Belgian Game Awards.

Le jeu vidéo développé par le seul Thierry Brimouille (du studio Pipette Inc), "The Man Came Around", a obtenu le prix des meilleurs graphismes, alors que le jeu en réalité virtuelle "Breachers", développé par Triangle Factory, s'est offert le trophée parmi les titres multijoueurs. C'est toutefois "Grazzlers", de Blot Blastr Games, qui a été sacré meilleur jeu en réalité augmentée ou virtuelle.