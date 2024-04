Le livre "Petit déjeuner chez Tiffany" couvert de diamants pour 1,5 million de dollars

"Petit déjeuner chez Tiffany" pour 1,5 million de dollars: c'est le prix à New York d'un exemplaire unique couvert d'un millier de diamants du livre de l'écrivain américain Truman Capote né il y a tout juste un siècle et disparu il y a 40 ans.

"Les rues de Londres sont pavées d'or, celles de New York sont pavées de platine et de diamants", s'est réjouie auprès de l'AFP Kate Holland, maîtresse d'art britannique qui a relié en cuir et couvert de 1.035 diamants et d'un saphir émeraude le seul exemplaire signé de la main de Capote de son roman "Breakfast at Tiffany's" (1958).