Le Parcours Street Art de la Ville de Bruxelles se dote d'une balade sonore féministe

Ce nouveau balado de 90 minutes, mêlant outil de promotion touristique, forme documentaire et création artistique, promet de faire la part belle à un matrimoine trop souvent négligé et d'offrir une visibilité aux femmes dans l'espace public. Street-artistes et graffeuses, architectes et urbanistes, historiennes, poétesses et musiciennes seront ainsi mises en lumière aux travers de plages musicales, d'interviews, d'ambiances sonores, de poésies et de voix-off.

Flâneuses et badauds pourront dès le 18 septembre découvrir une sélection d'œuvres du Parcours au fil d'une promenade intitulée "Art urbain, féminisme et espace public". Longue de 4,2 km, elle a été conçue comme un complément aux visites guidées existantes.

Parmi les œuvres sur lesquelles poser un regard nouveau figurent notamment le femmage à la cinéaste belge Chantal Akerman, exécuté par l'artiste muraliste Alba Fabre Sacristán ; la fresque "Haunted" de Fitore Alísdóttir Berisha, qui illustre l'impact des féminicides ; ou encore la mosaïque de Medianeras, intitulée "Diversity: the union as more than the sum of its parts" et réalisée dans le cadre de la célébration des 20 ans de la loi reconnaissant aux couples de même sexe le droit de se marier.

La balade "plug and play" sera disponible gratuitement en français, néerlandais et anglais sur toutes les plateformes de streaming ou via un QR Code. Les curieuses et curieux pourront se laisser guider par la piste audio et déambuler dans les rues de la capitale le nez en l'air, sans avoir besoin de carte ou de GPS, précisent les concepteurs du projet.