Le pass Cineville fête ses deux ans et s'étend à la Flandre

Deux ans après son lancement à Bruxelles et un an après son arrivée en Wallonie, le pass Cineville s'étend désormais à la Flandre, se sont réjouis mardi les initiateurs du projet à l'occasion de ce second anniversaire. Ce pass, qui offre un accès illimité à plusieurs cinémas indépendants du pays pour 18 ou 21 euros par mois, est à présent disponible dans 21 complexes, auxquels viendront encore s'ajouter deux autres d'ici la fin de l'année.

Le projet s'est ensuite exporté en Wallonie, notamment gràce à l'ASBL Les Grignoux, qui gère quatre cinémas à Liège (Churchill, Le Parc et Sauvenière) et Namur (Caméo). La nouveauté de cette fin d'été est l'exportation du pass vers la Flandre.

Vingt-et-un cinémas sont ainsi désormais partenaires, répartis sur les trois Régions. Il y en a 8 à Bruxelles (Aventure, Cineflagey, Cinematek, Cinema RITCS, Galeries, Nova, Palace et Vendôme), 7 en Flandre (Cartoon's, De Cinema et Lumière à Anvers, Cinema ZED à Louvain, Sphinx à Gand, Lumière à Bruges et Lumière à Gand), et 6 en Wallonie (les quatre précités, auxquels s'ajoutent Plaza à Mons et Quai 10 à Charleroi). Deux salles devraient encore intégrer ce groupe dans les prochains mois: Ciné4 à Nivelles et le KASKcinema à Gand.

Le pass Cineville compte plus de 8.500 abonnés. L'objectif est d'atteindre 10.000 d'ici la fin de l'année puis 12.000 au premier trimestre 2025. Ces abonnés se sont déjà rendus plus de 155.000 fois au cinéma en 2024, contre 125.000 durant toute l'année passée.