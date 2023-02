Le procès pour viol aggravé du chanteur marocain Saad Lamjarred s'est ouvert à Paris

Le procès du chanteur star marocain Saad Lamjarred, accusé d'avoir violé et frappé une jeune femme dans une chambre d'hôtel en 2016 en marge d'un concert prévu à Paris, s'est ouvert lundi matin.

Saad Lamjarred, aujourd'hui 37 ans, comparaît libre devant la cour d'assises de Paris. En costume noir et chemise blanche, il a pris place au premier rang, au côté d'une interprète.

La partie civile, Laura P., s'est assise sur un banc de l'autre côté de la petite salle d'audience. En l'apercevant, elle a été prise d'une crise de larmes.

Quand Saad Lamjarred s'est levé pour décliner son identité et sa profession, "artiste", à la barre, elle a détourné la tête, fixant le sol.

Les faits qu'elle dénonce remontent à octobre 2016. Âgée de 20 ans, elle avait suivi la pop-star et un couple de ses amis à un "after", après avoir fait leur connaissance dans une boîte de nuit. A la fin d'une soirée chargée en alcool et cocaïne, elle avait accompagné Saad Lamjarred à son hôtel sur les Champs Élysées.

Ils s'étaient embrassés mais quand il était devenu plus entreprenant, elle avait tenté de l'arrêter, avait-elle raconté aux enquêteurs. Il l'aurait alors frappée et violée.