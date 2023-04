Le projet de Théâtre le Public à Uccle cherche des investisseurs

Le théâtre Le Public, déjà implanté à Saint-Josse-ten-Noode, ainsi que la société Espace Public créée à l'occasion, avaient remporté un appel d'offres de la commune d'Uccle afin de réhabiliter les bâtiments au Parvis Saint-Pierre. Les deux partenaires doivent se charger tant de l'aspect architectural que des prestations culturelles et récréatives futures.

La conception a été confiée à l'atelier d'architecture Metzger et associés (Ma2). Les 3.405m² restaurés accueilleront deux salles de spectacle avec des jauges respectives de 308 et 132 places, deux salles de répétition, un restaurant ainsi que des loges, un foyer des artistes, etc.