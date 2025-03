"Le public connaît toutes les chansons": comment Jeanne Mas continue de séduire toutes les générations après 40 ans de carrière

Quarante ans après ses débuts, Jeanne Mas continue de faire danser et chanter un public intergénérationnel. Grâce à ses tubes intemporels et à son évolution musicale, elle attire aussi bien ses fans de la première heure que de jeunes générations séduites par son univers électro.

Jeanne Mas célèbre ses 40 ans de carrière avec une tournée qui rencontre un succès éclatant. Après plusieurs dates au Casino de Paris et au Trianon, l’artiste poursuit son aventure sur scène à travers la France et la Belgique. "Ça fait longtemps que j’ai envie de revoir le public en province et d'aller me balader en France et en Belgique", confie-t-elle avec enthousiasme.

Loin de se contenter d’un simple concert, la chanteuse transforme chaque date en une véritable fête : "Tout le monde vient chanter, la majeure partie du public connaît toutes les chansons. Il y a un vrai échange et c’est une vraie fiesta. On s'amuse beaucoup et c'est ce qui compte pour moi", décrit-elle.