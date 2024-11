Le lien caché entre Jeanne Mas et Chopin: comment le maître du piano a influencé l'une de ses chansons?

La scène musicale des années 80 n'aurait pas été la même sans Jeanne Mas, figure emblématique de la pop française. Alors que la chanteuse s'apprête à célébrer ses 40 ans de carrière avec une tournée passant par Mons et Liège en mars prochain, nous revenons sur trois de ses plus grands succès qui ont marqué des générations.

Entre hymnes passionnés et mélodies mémorables, Jeanne Mas a su conquérir le cœur de ses fans avec des morceaux qui résonnent encore aujourd'hui.

"En rouge et noir" : l'hymne de la persévérance

Sorti en 1986, "En rouge et noir" a enflammé les pistes de danse du Québec à l'Allemagne, devenant l'un des morceaux les plus emblématiques de la décennie. La chanson s'inspire du roman classique de Stendhal, "Le Rouge et le Noir", qui raconte l'ascension d’un jeune homme oscillant entre deux destins : le rouge de l'uniforme militaire et le noir du clergé.