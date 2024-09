Le roman que les Calédoniens ne peuvent pas encore lire

Interrogée par l'AFP lors du festival littéraire Correspondances de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), l'autrice dit ne pas connaître les raisons exactes de ce décalage.

"On m'a donné à un moment une explication qui était qu'à cause des pénuries, l'acheminement des marchandises avait été réorganisé, et que les caisses de livres avaient pris du retard", rapporte-t-elle.

"Et à un autre moment, une amie journaliste m'a dit: non, il a été délibérément retenu pour ne pas être vendu sur le territoire avant le 24 septembre, au cas où ce serait un brûlot indépendantiste", poursuit-elle. "Je ne sais pas. Le bouquin est sorti, donc on peut le lire et voir que ce n'est pas ça".