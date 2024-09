Le YouTubeur Inoxtag dévoile les coulisses de son ascension de l'Everest

Ed JONES

Les millions de fans d'Inoxtag tiennent enfin leur réponse: le jeune YouTubeur a bel et bien foulé le sommet de l'Everest, une performance racontée dans un documentaire retraçant son ascension diffusé vendredi soir au cinéma et sur YouTube samedi à 14h30.

"On s'en fout du résultat final. Ce qu'il faut, c'est partir à l'aventure, c'est tous les moments que j'ai vécus," a-t-il lancé, ému aux larmes et entouré de son équipe et des sherpas, à l'issue de l'avant-première au Grand Rex à Paris.