Les artistes belges insatisfaits de leurs revenus du streaming

Depuis 2019, une directive européenne oblige les plateformes à rémunérer les auteurs et interprètes de manière "appropriée et proportionnelle".

En Belgique, alors qu'en 2022, ils étaient 69,5 % et 17,5 % (total : 87 %) à se dire "très insatisfaits" ou "insatisfaits" des revenus perçus via les plateformes comme Apple Music, Spotify, Deezer, Streamz, etc., ils sont désormais 43,5 % et 25,6 % (total : 69,1 %) à émettre le même jugement. Mais sans jubiler : les "satisfaits" ou "très satisfaits" sont passés de 4 à 5,1 %.